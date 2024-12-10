Ложные вызовы сократились на 39% в системе-112 Подмосковья

Количество ложных звонков в систему-112 Московской области сократилось в этом году на 39,47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Ежедневно поступает от 100 до 500 ложных вызовов. За 2023 год в Систему-112 поступило 175 412 ложных вызовов, а за 2024 год — 106 183. Это снижение на 39,47% по сравнению с предыдущем годом.

Каждый ложный вызов отнимает драгоценное время и ресурсы, не позволяя операторам оперативно реагировать на опасные для жизни ситуации. Последствия могут быть серьезными: от задержки медицинской помощи до неэффективного реагирования пожарных и полиции. Текущий объем таких вызовов создает значительную нагрузку на систему, которая не может эффективно справляться с реальными чрезвычайными ситуациями.

В Системе-112 Московской области напоминают — если случайно набрали номер «112», не стоит бросать трубку, так как оператор попытается перезвонить. Если номер «112» уже набран, нужно дождаться ответа и сообщить, что позвонили случайно. Всех жителей региона призвали ответственно подходить к обращению в службу спасения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.