Ложка vs стена: о чем говорит интерес к видео с ковырянием столовым прибором

Залипание на видео, где монотонно ковыряют стену, — это мощнейший маркер скрытой тревоги и эмоционального выгорания. Наш мозг в состоянии стресса ищет островки предсказуемости, а процесс разрушения штукатурки гипнотизирует своей линейностью и простотой. Об этом РИАМО сообщила психолог Мария Хавина.

В соцсетях набирает популярность тренд с выполнением каких-либо действий за каждого подписчика. Наиболее широкую популярность имеют видео с колупанием стены столовой ложкой.

«В реальной жизни все сложно и хаотично, а здесь результат гарантирован: ударил ложкой — отвалился кусок. Это дает ложное, но сладкое чувство контроля над реальностью», — сказала Хавина.

Кроме того, здесь работает механизм сублимации агрессии. У каждого из нас копится внутреннее напряжение, желание что-то сломать или разрушить.

«Смотреть, как крошится стена, — это безопасный способ „стравить пар“ через зеркальные нейроны, не круша собственную квартиру. Если вы смотрите это ежедневно, ваша психика буквально кричит о перегрузке. Вы входите в состояние легкого транса, чтобы заглушить навязчивые мысли и получить дешевый дофамин от визуального и звукового ASMR-эффекта», — объяснила психолог.

По словам эксперта, это не странное хобби, а личная «таблетка» обезболивающего от давящей реальности.

