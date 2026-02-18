Лотошинский парк приглашает жителей на проводы зимы

22 февраля Лотошинский парк культуры и отдыха приглашает всех желающих ярко и задорно проводить зиму. В парке пройдет праздничная программа «Сударыня-Масленица».

Сотрудница парка Екатерина Высоцкая отметила, что для гостей парка, в том числе и самых маленьких, подготовлена насыщенная программа с концертом, забавными играми, конкурсами, мастер-классами.

«Это традиционные русские масленичные забавы — можно попробовать перетянуть канат, залезть на столб за призом, потягаться в подъеме гири и многое другое. И, конечно, в этот день все желающие могут попробовать символ праздника — блины. А в конце мы вместе сожжем чучело Зимы», — рассказала Высоцкая.

Кроме того, в парке пройдет «Блинная лотерея», где будут разыграны 10 супер-призов. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. Возрастных ограничений нет 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.