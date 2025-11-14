Лотки для яиц теперь можно сдать на переработку в магазинах Московского региона

В преддверии Всемирного дня переработки «Пятёрочка» и СИБУР сообщили о старте пилотной программы по сбору полистирольной упаковки от яиц в магазинах сети. С 15 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года жители столицы и Подмосковья получат возможность вернуть использованные лотки в специализированные контейнеры, которые будут установлены в 20 торговых точках, сообщила пресс-служба торговой сети.

«Мы реализуем масштабную программу по защите экологии: только в 2024 году было собрано и направлено на переработку почти 700 тыс. т логистического вторсырья — картона, пластика, полиэтилена и стекла. Около 65% продукции собственной марки выпускается в экологичной упаковке. Для нас это — системная работа. Сегодня, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме накопления отходов и стать проводником в формировании экопривычек, мы решили запустить в магазинах сети пилотный экопроект по сбору яичных лотков из полистирола. Это популярный вид емкостей, и наша цель — выстроить всю цепочку от сбора до переработки и наглядно показать, что у каждой упаковки есть вторая жизнь», — отметила руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

Основное предназначение упаковки — обеспечить сохранность продукта и не дать ему превратиться в мусор. Полистирольная тара в этом плане имеет несколько плюсов: материал устойчив к влаге, пригоден для хранения в холодильных камерах, а его конструкция гарантирует надежную защиту товара при перевозках на большие расстояния. Кроме того, такая упаковка является наиболее экономичным вариантом среди существующих аналогов. Это помогает удерживать низкую себестоимость продукции и поддерживать цены на доступном для потребителей уровне.

«В рамках стратегии в области устойчивого развития до 2030 года СИБУР взял на себя обязательства по вовлечению в переработку не менее 600 тыс. т полимерных отходов в рамках собственных проектов и проектов с партнерами. Не менее важно для нас и расширять ассортимент пластиковых отходов, вовлекаемых в переработку. В ходе совместного пилотного проекта мы хотим продемонстрировать жизнеспособность замкнутого цикла переработки для вспененного полистирола — популярной у потребителя упаковки для яичной продукции. После сбора и очистки эта упаковка будет вовлечена в производство теплоизоляционных плит, используемых в строительстве домов. Уверен, результаты пилотного проекта позволят нам масштабировать эти практики и расширить географию сбора и на другие локации», — пояснил директор дивизиона развития вторичной переработки и устойчивых решений, СИБУР Максим Ремчуков.

Упаковка из вспененного полистирола также отличается высокими возможностями для вторичной переработки. На текущий момент в России работает порядка 40 плавильных мощностей, занимающихся переработкой чистого полистирола, — от Краснодара до Владивостока. Эксперты рынка подчеркивают, что главной задачей для развития этого направления является организация сбора чистой упаковки от конечных пользователей. В рамках пилотного экопроекта собранные лотки будут направлены на переработку, а из полученного сырья изготовят строительные теплоизоляционные плиты.

Контейнеры для приема полистирольных лотков расположены в магазинах по адресам:

Москва (Новокуркинское шоссе, 18 / Ленинградское шоссе, 228, к. 4).

Химки (ул. Пожарского, 12, стр. 1, / ул. Пожарского, 2 / пр. Юбилейный, 5а / ул. Зеленая, 7 / ул. Панфилова, 4 / ул. Первомайская, 6 / пр. Мельникова, 39 / 2-й Мичуринский тупик, 1 / мкр. Планерная, 11 к. 2 / ул. Микояна, 25 / кв-л Кирилловка, вл. 3Д, стр. 1 / Юбилейный проезд, 5/2).

Зеленоград (к. 1104 / к. 813а, стр. 1 / к. 1125 / к. 117, помещение 2н / пр. Панфиловский, 1001б).

Истра (деревня Адуево, 19/1).