Лось вышел к жилым домам в Нижнем Новгороде, чтобы отдохнуть

Жители Нижнего Новгорода заметили лося вблизи жилой застройки на улице Народной, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на телеканал «Волга 24».

Очевидцу удалось зафиксировать на видео животное, отдыхавшее у небольшого озера рядом с гаражами.

Изначально у горожан возникли опасения, что лось мог провалиться под лед или получить травму. Они оповестили о ситуации МЧС и министерство лесного хозяйства.

В действительности же сохатый просто лежал и отдыхал. Спустя какое-то время он сам поднялся и направился в сторону лесного массива.

