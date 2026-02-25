Ломает унитазы и топит соседей: сирота полгода кошмарит соседей под Волгоградом

Сирота превратила в настоящий ад жизнь соседей в многоквартирном доме в Волгоградской области. Жильцы жалуются на постоянные пьяные вечеринки, затопления и бездействие полиции, сообщает V1.RU .

По словам жителей дома №13 по Советской улице в райцентре Иловля, на все претензии буйная соседка отвечает шквалом отборных ругательств. Добиться соблюдения женщиной правил общественного порядка не получается и у полиции: многочисленные штрафы оплачиваются, а выселить ее из квартиры запрещает суд, так как проблемная жительница оказалась сиротой.

Многоэтажка расположена всего в паре десятков метров от администрации Иловлинского района. Женщина заехала в квартиру весной прошлого года.

«Квартира ей принадлежала уже какое-то время, но переехала она туда лишь в 2025 году и чуть ли не с новоселья составила о себе впечатление. Все лето мы жили как в аду. За ночь могли по три раза полицию вызывать, да толку: она музыку выключала, а когда те уезжали — включала обратно. Иногда просто не открывала полиции», — рассказывают жители дома.

Жильцы утверждают, что особенно сильно от выходок женщины страдают соседки снизу. Их регулярно топит водой из унитаза, который женщина каким-то образом постоянно ломает. Кроме того, женщина заезжала в квартиру с годовалым ребенком, который затем неожиданно пропал. Предположительно, его могли забрать органы опеки.

Администрация Иловли неоднократно штрафовала женщину за нарушение общественного порядка и даже пыталась выселить. Однако суд принял решение в пользу женщины, которая является сиротой.

