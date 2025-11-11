Логопед рассказала, когда россиянам нужно приводить детей к специалисту по речи

Говорить, слушать и понимать — это нормальные для взрослого человека функции жизнедеятельности, однако дети устроены иначе, и не у каждого ребенка развитие речевых способностей идет правильно. Логопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Братанова в разговоре с РИАМО рассказала, в каких случаях россияне могут приводить своих детей к специалистам и какую от этого пользу получат их сыновья и дочери.

По словам Братановой, чем раньше специалист заметит проблему с развитием речи у ребенка, тем быстрее и легче ее можно будет исправить. Первым шагом всегда должна быть консультация — не только логопеда, но и педиатра, невролога, иногда психиатра или психолога. Важно исключить медицинские причины: проблемы со слухом, особенностями нервной системы, задержки общего развития.

На что обратить внимание в разные возрастные периоды

В первый год жизни родители должны обращать внимание на то, гулит ли их ребенок или даже не пытается произносить звуки. От года до двух лет тревожным сигналом является отсутствие слов совсем. К двум годам дети должны хорошо понимать речь взрослых, а также строить короткие предложения типа «мама, дай».

«В возрасте 2–3 лет ребенок может понимать все, что ему говорят, но при этом отказывается говорить сам. Или использует „свой язык“ — активный, но непонятный окружающим. Это не норма: к трем годам речь уже должна быть фразовой, пусть и не идеально четкой. К 4–6 годам стоит обратить внимание на качество произношения. Если звуки смазаны, нечеткие, ребенок говорит „тяшка“ вместо „чашка“ или „масинка“ вместо „машинка“ — это повод для работы с логопедом», — рассказала специалист.

По словам Братановой, в возрасте старше шести лет тревогу должны вызвать заикание, запинки, повторение первых слогов, трудности с пересказом, чтением или письмом. Все это часто указывает на несформированные речевые навыки, которые напрямую влияют на школьную успеваемость.

Какие речевые нарушения встречаются чаще всего

Специалисты в области логопедии классифицируют речевые дефекты по нескольким категориям. Дислалия характеризуется искажением звуков при сохранном слухе и нормальном строении артикуляционного аппарата. Считается допустимым в раннем возрасте, но после пяти лет расценивается как отклонение.

Ринолалия проявляется в изменении тембра голоса, придавая речи гнусавый оттенок и затрудняя разборчивость. Часто наблюдается у детей с аномалиями в структуре неба.

Дизартрия возникает вследствие нарушений в работе нервов, управляющих речевой мускулатурой. Дети с этим диагнозом испытывают сложности как с артикуляцией, так и с восприятием и дифференциацией звуков. Это может отразиться на навыках письма и чтения.

Заикание — это состояние, при котором из-за спазмов в мышцах, участвующих в речи, ребенок испытывает затруднения в плавности речи, повторяет отдельные звуки или слоги.

Когда начинать логопедическую работу

Обращаться к логопеду стоит не раньше пяти лет, но сегодня специалисты уверены: ждать не нужно. Чем раньше начать, тем легче скорректировать речевое развитие. Уже с первого года жизни стоит наблюдать за тем, как ребенок реагирует на звуки, как пытается общаться. Если что-то вызывает сомнение, лучше не откладывать визит.

Что может сделать логопед

Работа логопеда направлена на развитие всех сторон речи. Специалист помогает ребенку научиться правильно произносить звуки, расширять словарный запас, строить фразы, пересказывать, логично выражать мысли. Одновременно тренируется внимание, память, слуховое восприятие, что особенно важно при подготовке к школе.

Советы родителям

Ключевой момент в развитии речи — общение с ребенком.

«Общайтесь с ним постоянно: во время совместных занятий, на прогулке или готовя еду вместе. Делитесь своими наблюдениями и действиями, интересуйтесь его точкой зрения. Старайтесь говорить развернутыми предложениями, немного сложнее, чем он сам. Не прерывайте ребенка и дайте ему достаточно времени, чтобы выразить свою мысль», — порекомендовала специалист.

Важно также обращать внимание на окружающие звуки: будь то лай собаки, стук дождя или перезвон колокольчиков. Специалист рекомендовала помогать ребенку учиться слушать и распознавать их. Делать это можно также посредством сказки и пересказа их, а также с помощью заучиваний простых стишков.

«И помните, не стоит надеяться на мгновенный результат. Если у вас возникают какие-либо опасения, лучше проконсультироваться с логопедом, чем терзаться сомнениями. Современные методики позволяют выявить проблему на начальном этапе и помочь ребенку говорить четко, уверенно и с удовольствием», — добавила Братанова.

Ежегодно 14 ноября отмечается Международный день логопеда. В России эта дата не является официальным государственным праздником. Традиционно в этот день организуются специализированные события: дискуссии, учебные занятия и форумы, где специалисты имеют возможность поделиться своими знаниями и наладить контакт с коллегами из различных регионов и организаций.

Логопед — это специалист в области образования, занимающийся изучением, диагностикой и коррекцией речевых расстройств. Фактически, это наставник, определяющий речевые недостатки и помогающий их преодолеть.

