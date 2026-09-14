Логопед из Химок победила во Всероссийском фотоконкурсе

Учитель-логопед школы «Флагман» Ирина Канесева из Химок победила в фотоконкурсе «Лица труда в кино», а ее работа вошла в центральную экспозицию Всероссийской недели охраны труда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учитель-логопед школы «Флагман» Ирина Канесева стала победительницей фотоконкурса «Лица труда в кино». Ее работа вошла в центральную экспозицию Всероссийской недели охраны труда.

На церемонии награждения педагог получит диплом от организаторов конкурса и III Международного кинофестиваля «Антарес». Конкурс прошел в рамках кинофестиваля, посвященного человеку труда и многообразию профессий.

Программа фестиваля включает торжественный выход участников, выставку работ Никаса Сафронова и концерт Государственного Кремлевского оркестра под управлением Константина Чудовского.

В 2025 году Канесева победила в конкурсе «Красивая мама — 2025». В 2026 году ее назначили директором регионального этапа Всероссийского конкурса красоты и материнства «Красивая мама» в Московской области.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.