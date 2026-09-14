Лобня отметила 65-летие города праздничной программой

Жители Лобни 12 сентября отметили 65-летие города: в Центральном парке прошли памятные и праздничные мероприятия, а на стадионе «Москвич» состоялись футбольные матчи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Празднование началось с молебна о благоденствии Лобни в Серафимовском храме. Богослужение возглавил благочинный Лобненского округа протоиерей Михаил Трутнев.

У Вечного огня мемориального комплекса «Звонница» в Центральном парке глава Лобни Анна Кротова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, муниципальные депутаты и жители почтили память погибших в войнах и военных конфликтах XX века. На месте будущего памятника участникам локальных войн высадили ели. Мемориал планируют установить в декабре, а в завершение церемонии в небо выпустили белых голубей.

В Центральном парке открыли обновленную «Галерею Славы», которую дополнили портретами и именами жителей, внесших вклад в развитие города. Для гостей выступили творческие коллективы, работали фотозоны, ярмарка сувениров и мастер-классы. С юбилеем Лобню поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев, а Анна Кротова вручила награды жителям города.

На стадионе «Москвич» прошел матч легенд российского футбола с командой жителей Лобни. Спортсмены передали детям участников специальной военной операции мячи с автографами. Позже состоялся финал пятого, юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». Программу завершили кавер-шоу и выступление воздушных акробатов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.