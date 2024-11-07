Лобненское отделение «Единой России» подвело итоги работы

Заседание открыла секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Кротова. Анна Владимировна поблагодарила однопартийцев за проделанную работу и значительные улучшения в показателях рейтинга. Всё это — результат слаженной и усердной работы.

Одним из наиболее важных событий 2024 года стали выборы президента РФ. Избиратели целенаправленно проголосовали в пользу стабильности, развития и дальнейшего прогресса своего государства под руководством Владимира Путина. «Единая Россия» имеет непосредственное отношение к результату выборов. В ходе президентской кампании партия принимала самое активное участие.

На сегодняшний день в местном отделении партии состоит 696 человек, которые работают в 35 первичных отделениях. Главная задача каждой первички — установление доверительного и конструктивного диалога с жителями, своевременное реагирование на возникающие вопросы и потребности людей.

«В нашей партийной работе необходимо уметь грамотно выстраивать коммуникации. Самым важным является прямой контакт с населением в формате личного приема граждан, встреч во дворах и так далее. К каждому обращению нужно подходить индивидуально: откликаться на просьбы, поддерживать интересные предложения, способствовать хорошим начинаниям. Только так мы сможем поддерживать уровень доверия к партии», — отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Лобня Дмитрий Краснов.

Одним из ключевых направлений деятельности активистов и депутатов местного отделения партии является мониторинг и контроль за качественным и своевременным выполнением строительных и ремонтных работ, реализуемых на территории муниципалитета по Народной программе.

Важный вектор текущей работы — оказание помощи участникам СВО и их семьям. Весь актив местного отделения вовлечен в эту работу. Кто-то занимается изготовлением предметов помощи, другие организуют сбор и доставку, третьи находятся на постоянной связи с семьями участников СВО.

«Особенно хочется поблагодарить тех, кто оперативно отзывается на обращения, как это получилось с Курском. Мы собрали продукты питания, бытовую технику и внесли свой вклад в формирование гуманитарного поезда регионального отделения партии», — отметила Анна Владимировна.

В ходе конференции вручили грамоты от секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова. Среди награжденных — Елена Сметанникова, волонтер центра «Рука помощи». Ежедневно добровольцы центра собираются вместе, чтобы внести свой вклад в победу. Серебряные волонтеры изготавливают сухой душ, сублимированные продукты, вяжут теплые носки и плетут сети.

Провели ротацию местного политического совета. В новый состав совета вошли секретари первичных отделений, волонтеры и представители основных организаций муниципалитета.

Определились с делегатами, которые представят город на областной конференции. Среди них секретарь первичного отделения № 29 Ирина Шульгина. На протяжении многих лет первичка активно занимается партийной работой и особое внимание уделяет реализации федерального партийного проекта «Историческая память». В 2022 году при участии актива первички была открыта парта героя в школе № 6, посвященная Вячеславу Сахнову. Системно проводится работа со школьниками в формате патриотических мероприятий и организации субботников у городских мемориалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.