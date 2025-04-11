Лобненский школьник стал призером ВСОШ по истории

Даниил из лицея Лобни стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Интеллектуальное состязание проходило в Северной Осетии — Алании, где собрались сильнейшие учащиеся со всей страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам педагогов, Даниил успешно справился с заданиями и показал высокие результаты, что позволило ему войти в число призеров олимпиады.

«Поздравляем Даниила с этим значимым достижением и желаем ему дальнейших побед на интеллектуальном поприще», — отметили в администрации лицея.

Победители и призеры олимпиады получают льготы при поступлении в профильные вузы — их освобождают от вступительных экзаменов. Кроме того, школьников включают в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, что позволит им в дальнейшем воспользоваться дополнительными образовательными возможностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.