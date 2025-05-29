Лобненские молодогвардейцы приняли участие в форуме «ПолитЗавод»

сегодня в 15:28

Активисты «Молодой Гвардии» из городского округа Лобня приняли участие в региональном этапе кадрового проекта «ПолитЗавод», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие прошло в Московской областной Думе и собрало сотни молодых людей со всего Подмосковья.

Участники форума обсудили развитие рынка труда в общественно-политической сфере, кадровые платформы и программы поддержки молодых специалистов в регионе. В рамках форума состоялась встреча с депутатом Московской областной Думы Линарой Самединовой. Кроме того, активисты обменялись опытом реализации молодёжных инициатив.

Делегация из Лобни активно включилась в работу форума. В дальнейшем они планируют применять полученные знания в реализации социальных и образовательных проектов на территории городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков», — заявил губернатор.