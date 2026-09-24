Люсьен Дейсар провела урок мужества в Богородском округе 23 сентября

Школьники Богородского округа 23 сентября встретились с Люсьен Дейсар в Центре образования № 83 в Ногинске-9. Она рассказала о своем опыте и правилах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в Центре образования № 83 имени кавалера ордена Мужества Е. Е. Табакова и А. Н. Кощеева в Ногинске-9. Уроженка Донбасса Люсьен Дейсар рассказала школьникам о боевых товарищах, читала письма и стихи. Она участвовала в боях в Иловайске и Дебальцево, провела год в ополчении и получила ранение.

Дейсар также объяснила, чем опасны мины-«лепестки» и другие взрывоопасные предметы. На привезенной ею выставке школьники под строгим контролем рассмотрели дроны, гранаты, экипировку, гильзы и оружие.

Сейчас Люсьен Дейсар руководит благотворительным фондом имени Ирины Дейсар «Добра всем», работает волонтером поискового отряда «Лиза Алерт», теле- и радиоведущей, певицей и журналистом. Встречу организовали при участии 93-го Дома культуры Российской армии и его директора Марии Апанасик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.