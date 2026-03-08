Людмила Шведюк рассказала, как стала стала одной из лучших в ЖКХ в Клину

Международный женский день директора клинского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Людмилы Шведюк начался с объезда котельных и устранения небольшой течи в котельной «Медстекло». Она дала рекомендации слесарям и электрикам аварийной бригады и проконтролировала замену подшипника резервного сетевого насоса. Ведь он важен в работе этой котельной, которая обеспечивает отоплением почти треть города. Всего насосов на ней четыре: три работают, один в резерве.

Людмила Васильевна — профессионал в сфере ЖКХ. Ее путь в теплоэнергетику начался больше 25 лет назад, когда пришлось поменять профессию. В школе она мечтала стать врачом, но высшее образование получила в Рижском политехническом институте, выбрав специальность «теплогазоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха». Ее первые шаги начались в Латвии, где проектировала системы кондиционирования. Позже по месту работы мужа она переехала в Клин, и здесь начался ее уже профессиональный путь.

Здесь Людмила Шведюк прошла от работы мастером на теплосетях и ЦТП до директора теплоснабжающей организации. За время ее руководства теплохозяйство округа сильно изменилось. «Газпром теплоэнерго МО» построило 16 новых котельных, одну модернизировало и планирует это развитие дальше. Также начало ликвидацию старых воздушных теплотрасс, портившие внешний вид улиц. Например, только в этом году 9 км таких теплосетей убрали под землю. Людмила Васильевна начинала свой путь в теплоэнергетике, руководя бригадой из 20 слесарей и операторов, — теперь же у нее в подчинении около 500 специалистов, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение и комфорт.

Она призналась, что по натуре у нее технический склад ума и сильное желание решать сложные задачи. Коллеги же отмечают, что она — человек, для которого важна ответственность и качество работы. Умеет сочетать строгий контроль и доверие к команде, что позволяет ей справляться даже с кризисными ситуациями, например, при инцидентах на теплотрассах или в морозы.

Особое место в ее жизни занимает любовь к своему делу. Она говорит, что ей нравится видеть результат своей работы — тепло и уют в домах людей. Деятельность насыщена постоянным напряжением и стрессами, но она умеет сохранять спокойствие и концентрироваться на решении проблем.

Эта женщина — пример того, как преданность делу и умение работать в команде делают человека лучшим в профессии. Людмила Шведюк продолжает совершенствоваться, внедрять новые технологии и модернизировать систему теплоснабжения, делая Клин уютным городом для всех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.