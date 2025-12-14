Люди в Красногорске собирают подарок самому душевному контролеру

Люди в подмосковном Красногорске приняли решение собрать новогодний подарок для самого душевного контролера станции «Опалиха». Она каждый вечер встречает людей с улыбкой и говорит: «Добро пожаловать домой», сообщает Regions.ru .

История начала набирать популярность после появления видео в интернете. На нем местная жительница рассказала о соседке Нине. В ней жители городского округа Красногорск узнали контролера.

До этого женщина трудилась на станции «Нахабино». Она встречала людей в часы пик столь же добродушно.

«В ее голосе было столько тепла, что я невольно улыбнулась — будто меня встретила родная бабушка», — поделились местные жители.

На опубликованной записи видно, что Нина стоит рядом с турникетами. Всем идущим к ним людям контролер говорит: «Добро пожаловать домой».

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.

