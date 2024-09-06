Люди старших поколений из Сергиева Посада осваивают систему ДЭГ

Старейший член местного отделения партии «Единая Россия» в Сергиевом Посаде Наталья Прокопчук сообщила, что в этом году решила попробовать новый формат голосования и сделать свой выбор при помощи ДЭГ.

Обязанность проголосовать на выборах Наталья Прокопчук считает своим гражданским долгом. Она заранее подала заявление для участия в дистанционном формате, а на участок обратилась за помощью, чтобы подсказали технические моменты.

«Впервые голосую в таком формате, это очень удобно оказывается. Теперь все знаю и в будущем буду голосовать уже не выходя из дома. Спасибо членам УИК за помощь, все подсказали и объяснили», — поделилась впечатлением Наталья Прокопчук.

В этом году популярность системы ДЭГ у жителей округа возросла, заявления на такую форму голосования подали 6% от всех местных избирателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.