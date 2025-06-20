Люди с инвалидностью получат поддержку в трудоустройстве в Балашихе

Вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили в Центре объединения гражданских инициатив «Единые», действующем на базе Общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Инициатором обсуждения выступили представители Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Ключевой темой встречи стало квотирование рабочих мест на предприятиях. Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова рассказала о действующих законодательных нормах и возможностях, которые предоставляет квотирование как работодателям, так и соискателям с инвалидностью.

«Квотирование — это не только реальный инструмент для трудоустройства, но и важный шаг к формированию более инклюзивного общества. Когда человек с инвалидностью становится частью трудового коллектива, у работодателей и коллег формируется новое восприятие его возможностей. Это стимулирует профессиональное развитие таких специалистов и открывает перед ними широкий спектр карьерных перспектив», — отметила Ульяна Кондрякова.

В городском округе продолжается системная работа по созданию условий для интеграции людей с инвалидностью в сферу занятости. Особое внимание уделяется информированию работодателей, сопровождению соискателей, а также развитию программ профессионального переобучения.

Также планируется проведение серии встреч, консультаций и образовательных мероприятий, направленных на поддержку и сопровождение граждан с ограниченными возможностями при трудоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.