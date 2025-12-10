Люди оказались на 7 месте в топе млекопитающих-однолюбов

сегодня в 18:45

Люди оказались на седьмом месте в рейтинге моногамных млекопитающих по степени верности партнеру. Их обошли бобры и усатые тамарины, написал в научной статье британский эволюционный антрополог Марк Дибл, которая выложена в журнале Proceedings of the Royal Society, сообщает ТАСС .

Для формирования топа мужчина задействовал данные археологических и этнографических исследований около 100 человеческих популяций. Информацию о 34 видах млекопитающих из шести тыс. известных ученым Дибл брал из иных исследований.

Степень моногамности людей мужчина оценил в 66%. Первое место в рейтинге заняли калифорнийские хомячки (100%). На второй и третьей позиции оказались гиеновидные собаки (85%) и дамарский пескорой (79,5%) соответственно.

Люди заняли седьмое место. Выше них бобры (72,9%), а ниже белорукие гиббоны (63,5%).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.