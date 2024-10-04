«Люди-негодяи»: эксперт прокомментировал возможную блокировку Discord в России

Эксперт Горбаченко заявил, что в Discord есть опасные «люди-негодяи»

В России могут заблокировать Discord — международный кроссплатформенный мессенджер для голосового, видео- и текстового общения. Роскомнадзор направил администрации платформы требование об удалении 947 материалов с неподобающим контентом: детской порнографией и призывами к экстремизму, сообщает RuNews24.ru .

В связи с этим на ситуацию отреагировал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия» Александр Горбаченко.

«В соцсети есть большое количество аудитории, а также люди-негодяи. Они проникают в эти сообщества, особенно в открытые в базовом варианте, соответствуя неким критериям, и начинают свою противоправную деятельность. Будь то радикалы или торговцы наркотиками, может быть кто угодно», — прокомментировал эксперт.

Материалы также содержат вовлечение несовершеннолетних пользователей в незаконную деятельность, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ* и наркотиков.

Ранее мессенджер оштрафовали на 6 миллионов рублей за неисполнение указаний по ликвидации материалов с детской порнографией.

*Признано в России экстремистским движением и запрещено