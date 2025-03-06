Любви все возрасты: психолог раскрыл секреты психологии отношений

Психолог Андрей Зберовский заявил, что девушки социально более развиты, чем мужчины, в среднем на 3-5 лет. Поэтому в отношениях лучше, чтобы мужчина был старше — «золотым стандартом» наука считает разницу от трех до 10 лет, сообщает «Вечерняя Москва».

«Это такая идеальная модель. Не проблемой считается разница, когда мужчина старше на возраст до 15 лет. Например, девушке 25 лет, а ее партнеру 40. Но разница более 15 лет — это уже определенная зона риска», — отметил психолог.

Более взрослый мужчина в паре ощущает лидерство, комфорт и уважение к девушке, а она заинтересована в партнере благодаря накопившимся у него знаниям и жизненным достижениям.

Однако с годами большая разница в возрасте может начать сказывать на совместной жизни. В 40 лет женщина находится в полном расцвете сил: она готова к интимным отношениям, новым впечатлениям и путешествиям, а у мужчины в 60 лет уже «не та» форма.