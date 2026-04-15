Любовь Успенская назвала отказ от алкоголя секретом похудения

Певица Любовь Успенская объяснила, как приходит в форму после праздников

Певица Любовь Успенская заявила, что отказ от алкоголя помогает ей быстро возвращаться к привычному весу даже после праздничных застолий, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам артистки, во время праздников она избегает жирной пищи и сладостей. Однако главным условием поддержания формы считает полный отказ от спиртного.

«Но самое главное, чего стоит избегать, так это алкогольные напитки. От них ты отекаешь, а наутро болит голова. Я давно не пью алкоголь, поэтому сбросить лишний вес для меня не составляет труда даже после праздников», — отметила Успенская.

Она добавила, что на Пасху старалась питаться часто и небольшими порциями, чтобы быстрее утолять голод и не переедать.

«Обычный рацион у меня тоже состоит из блинчиков с творогом, салатов. Много свежих продуктов, мало мучного и жареного», — сказала королева русского шансона.

Певица подчеркнула, что такой режим питания помогает поддерживать стабильный вес без жестких диет.

