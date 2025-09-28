«Люблю тебя, заяц»: в Петербурге «человек-паук» залез на балкон к любимой для извинений
Mash: житель Петербурга по фасадной плитке забрался на 7-й этаж к возлюбленной
Фото - © скриншот
Житель Петербурга по фасадной плитке жилого дома забрался на 7-й этаж к возлюбленной, чтобы извиниться, сообщает «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в историческом районе Славянка.
На опубликованных кадрах видно, как петербургский «человек-паук» молотком разбивает фасадную плитку и поднимается на 7-й этаж дома. Затем мужчина запрыгивает на балкон к возлюбленной и смотрит в ее окно.
«Я люблю тебя, заяц. Прости!», — прокричал он.
