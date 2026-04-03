«Люблю Мухаммеда»: общественники пожаловались на челябинскую певицу

В РФ общественники пожаловались на певицу из-за песни о любви к Мухаммеду

Представители «Русской общины» призвали дать правовую оценку творчеству челябинской певицы Айрен Коль из-за строчки в ее песне о любви к Мухаммеду, сообщает «Поток» .

Поводом для возмущения общественников стала песня, в которой артистка объясняет почему ей не нравится «Ни Саня, ни Антоха, ни Вася и ни Леха». Она поет «Ни у кого из пацанов нет нужного параметра. Ассаламу алейкум, я люблю Мухаммеда!».

При этом сама Коль часто размещает фото в русских кокошниках, а в соцсетях ратует за «дружбу народов» и «объединение нации в песнях».

Ранее певица Слава жестко ответила главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который осудил ее поведение.

