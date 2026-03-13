Любимец детей: верблюженка без спроса усыпили на ферме под Новосибирском

Маленького верблюжонка усыпили на большой ферме в Новосибирской области, куда ветеринары зашли без спроса, сообщает Mash Siberia .

Инцидент произошел в населенном пункте Новоключи. Ветеринары без спроса зашли на территорию фермы и усыпили около 200 животных пока хозяев не было дома.

Верблюжонок лишь успел чуть-чуть подрасти и летом был любимцем детей.

Ранее стало известно, что троих верблюдов, свыше 40 коров и 150 овец усыпили на ферме в Купинском районе Новосибирской области. В поселок заехали полицейские и ветеринары, после чего зашли на территорию фермы и усыпили скот. При этом местные жители утверждают, что никаких документов и результатов анализов хозяевам фермы не предоставили. Неделю назад взяли анализы, обещали отчитаться, но пропали.

