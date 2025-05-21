Люберцам могут присвоить звание «Город трудовой доблести»
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Депутаты Совета депутатов Городского округа Люберцы единогласно поддержал инициативу о присвоении Люберцам почётного звания «Город трудовой доблести», об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.
«Мы продолжаем планомерную работу по присвоению нашему городу почётного звания „Город трудовой доблести“. Получили экспертное заключение Российской академии наук: факты трудовой доблести и награждений трудящихся и коллективов промышленных предприятий Люберец во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. имеют документальное подтверждение, они отражены в нормативных актах, прессе военных лет и других источниках», — отметил Волков.
Он уточнил, что коллектив завода им. Ухтомского отличался ударным трудом, за который многократно поощрялся Наркоматом миномётного вооружения СССР и руководством страны. 24 ноября 1942 года завод был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени, а 16 сентября 1945 года — Ордена Ленина. Всего за годы войны на заводе было изготовлено 20 миллионов мин. Это рекорд: ни одному заводу в стране не удалось даже близко приблизиться к этой цифре.
«РАН подтверждает наличие всех оснований для присвоения почётного звания РФ „Город трудовой доблести“ Люберцам, как городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Благодарю депутатов Совета депутатов округа — за данную инициативу проголосовали единогласно!» — пояснил Владимир Волков.
Глава Люберец подчеркнул, что следующий этап — поддержка на региональном уровне.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.
«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.