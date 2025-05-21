Люберцам могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

«Мы продолжаем планомерную работу по присвоению нашему городу почётного звания „Город трудовой доблести“. Получили экспертное заключение Российской академии наук: факты трудовой доблести и награждений трудящихся и коллективов промышленных предприятий Люберец во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. имеют документальное подтверждение, они отражены в нормативных актах, прессе военных лет и других источниках», — отметил Волков.

Он уточнил, что коллектив завода им. Ухтомского отличался ударным трудом, за который многократно поощрялся Наркоматом миномётного вооружения СССР и руководством страны. 24 ноября 1942 года завод был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени, а 16 сентября 1945 года — Ордена Ленина. Всего за годы войны на заводе было изготовлено 20 миллионов мин. Это рекорд: ни одному заводу в стране не удалось даже близко приблизиться к этой цифре.

«РАН подтверждает наличие всех оснований для присвоения почётного звания РФ „Город трудовой доблести“ Люберцам, как городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Благодарю депутатов Совета депутатов округа — за данную инициативу проголосовали единогласно!» — пояснил Владимир Волков.

Глава Люберец подчеркнул, что следующий этап — поддержка на региональном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.