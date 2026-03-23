«ЛизаАлерт» возобновит поиски семьи Усольцевых весной

сегодня в 17:39

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» планирует возобновить поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае после таяния снега, сообщает prmira.ru .

Глава отряда Григорий Сергеев рассказал ТАСС, что к работам привлекут добровольцев из разных регионов и используют дополнительные технические средства наряду с традиционными методами поиска.

«Мы соберем команду из разных регионов и будем использовать разные технические способы, кроме наших традиционных, и попробуем поискать», — отметил Сергеев.

Зимой краевые спасатели периодически выезжали в район поисков, однако результатов это не принесло.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября в горно-таежной местности на Кутурчинском белогорье. Семья отправилась в поход и не вернулась. Эти поиски стали одними из самых масштабных в регионе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия — несчастный случай во время похода. Ранее в СМИ и соцсетях появлялись различные версии, включая предположения о возможном отъезде семьи за границу или причастности третьих лиц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.