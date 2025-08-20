Ливни и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 20 августа

ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о сильном дожде и порывистом ветре, которые обрушатся на город в среду.

По данным синоптиков, непогода будет бушевать в мегаполисе в период с 17 часов 20 августа до 10 часов 21 августа. В это время ожидаются ливни. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

В связи с этим в ведомстве призвали жителей быть внимательнее и аккуратнее. Им напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра, подходить близко к деревьям и шатким конструкциям, парковать под ними автомобили.

Водителям посоветовали не прибегать к опасным маневрам, снижать скорость во время движения и соблюдать дистанцию.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 20 августа днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди. Ожидается от 21 до 23 градусов тепла.