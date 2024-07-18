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Ливень и до + 32 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

В Подмосковье и столице в четверг пройдет ливень, температура может подняться до плюс 30 — плюс 32 градусов, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что погоду определяет теплый сектор циклона. В небе будут образовываться башенные кучево-дождевые облака. Прогнозируется облачно с прояснениями.

По словам синоптика, местами пройдут сильный ливни, может выпасть до 7 мм осадков, прогремят грозы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, при грозе усилится порывами.

Синоптик добавил, что температура в Москве составит плюс 27 — плюс 30 градусов, в области — от плюс 27 до плюс 32. Атмосферное давление немного упадет, до 747 мм рт. ст.