Лицей Лобни выиграл муниципальный этап слета «Школа безопасности»

Муниципальный этап областного слета-соревнования «Школа безопасности» прошел 16 апреля во Дворце творчества «Планета талантов» в Лобне. Победу одержала команда лицея «Спасатели», которая представит округ на региональном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования организовал военно-патриотический центр «Лобненский десант» под руководством педагога Ирины Неклюдовой совместно с управлением образования города. Площадкой проведения стал Дворец творчества «Планета талантов».

Учащиеся школ Лобни прошли полосу препятствий и эстафеты, продемонстрировали поисково-спасательные навыки и физическую подготовку. Участники показали готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях.

По итогам состязаний победила команда лицея «Спасатели» под руководством наставника Владимира Федорова. Теперь школьники представят Лобню на региональном этапе.

«Поздравляем воспитанников и благодарим тренера за подготовку команды. Желаем удачи на следующем этапе соревнований», — отметили в лицее.

