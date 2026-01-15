сегодня в 13:43

Лицеисты из Долгопрудного завоевали медали на международной олимпиаде в Казахстане

Учащиеся физтех-лицея имени П. Л. Капицы из Долгопрудного стали призерами XXII международной Жаутыковской олимпиады по физике, математике и информатике, которая прошла с 10 по 14 января 2026 года в Алматы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В дисциплине «Математика» золотые медали получили Дмитрий Годунин и Олег Фендеров. В категории «Информатика» серебряную медаль завоевал Тимофей Чичерин, бронзовую — Михаил Архипов. В дисциплине «Физика» золотыми медалистами стали Богдан Яйцевский и Роман Воробьев, серебряным — Ярослав Доброхвалов, бронзовым — Александр Ахремов. Роман Воробьев также получил специальный приз «Абсолютный победитель по физике». В командном зачете Физтех-лицей занял второе место и получил серебряную медаль.

Золотая медаль в рамках олимпиады для педагогов IMPACT была присуждена учителю математики Максиму Голубеву.

Олимпиада проходила в два тура на базе Республиканской физико-математической школы и международного университета информационных технологий. В соревнованиях приняли участие 612 школьников и 122 руководителя из 16 стран. В ведомстве отметили, что олимпиада способствует развитию международных связей и популяризации научных знаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.