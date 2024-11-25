Литературный вернисаж в городском парке Чехова прошел в честь Дня матери

Это мероприятие собрало множество посетителей, желающих выразить свою любовь и признательность самым близким людям в их жизни — матерям. Сотрудники Центральной библиотеки организовали встречу, на которой гости парка смогли прочитать трогательные стихи, наполненные нежностью и благодарностью.

Мероприятие получилось особенно душевным и атмосферным. Среди читающих были как взрослые, так и дети, которые с интересом и волнением присоединялись к читателям. Для маленьких участников была подготовлена специальная листовка с текстами стихотворений, что позволило им самостоятельно поздравить своих мам в этот особенный день. Дети с радостью произносили любимые строки, а улыбки и слёзы счастья матерей подтверждали, что такие моменты ценны и важны.

Центральная библиотека г. о. Чехов активно способствует развиванию культурных традиций и созданию комфортной среды для общения, чтения и самовыражения. Подобные мероприятия помогают не только укрепить связи внутри сообщества, но и развивать любовь к литературе.

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