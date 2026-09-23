Лишний белок: россиянке в шаурме попался таракан
Жительница Ростова-на-Дону Кристина решила перекусить шаурмой, а внутри оказался дополнительный ингредиент в виде таракана.
Девушка зашла в кафе на Ворошиловском проспекте. Там она приобрела фастфуд и приступила к обеду.
Во время еды Кристина почувствовала странный вкус. Присмотревшись к шаурме поближе, она нашла внутри огромного таракана.
После этого Кристина показала «находку» кассирше, та заявила, что впервые видит подобное. Ей вернули деньги за покупку, а позднее перед девушкой извинился и владелец заведения.
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