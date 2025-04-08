Липицкой школе Серпухова передали поздравительный адрес губернатора Подмосковья

От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравительный адрес был вручен директору Липицкой школы имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова Галине Юдиной и коллективу в связи с 55-летием учреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школа оснащена современными учебными кабинетами, включая специализированные для информатики, технологии, физики и химии, а также центром «Точка роста», работа которого направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному и техническому профилям.

Сейчас в школе учится 717 детей, которые показывают отличные результаты: среди них победители региональных конференций, призеры всероссийских конкурсов и олимпиад.

22 выпускника вернулись в родные стены уже в качестве педагогов.

«Уверен, что Липицкая школа и впредь будет центром знаний и просвещения — воспитывая достойных граждан нашего городского округа. Педагогам желаю вдохновения, а ученикам — успехов в учебе», — сказал временно исполняющий полномочия главы г. о. Серпухов Алексей Шимко.