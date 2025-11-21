Линию по производству кормов для животных и птиц запустили в деревне Лотошина

Линию по производству кормов для животных и птиц запустили в крестьянском (фермерском) хозяйстве «СОНАК» в деревне Введенское Лотошина. Это современный комплекс полного цикла, где из сырья, в качестве которого выступает пшеница, ячмень, кукуруза, овес производятся уже готовые корма, которые тут же упаковывают. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Производственный комплекс хозяйства посетил первый заместитель главы округа Александр Шагиев, который отметил активное развитие хозяйства.

«СОНАК» пришел к нам на территорию немногим более пяти лет назад, и за это время построен элеватор с производительностью 60 тонн зерна в час, а теперь полномасштабная производственная линия для комбикормов. Спрос на корма есть не только в нашем округе, но и в других округах и регионах. Сырье качественное, используется как местное, так и привозное — из Рязанской, Калужской, Тульской и Тверской областей. В состав кормов включаются витамино-минеральные комплексы только органического происхождения. И масштаб производства впечатляет — за сутки линия способна дать от восьми до двадцати тонн различных кормов. И даже здание для производства было построено с нуля», — рассказал первый заместитель главы.

Александр Шагиев отметил также, что «СОНАК» не только инвестирует в сельское хозяйства округа, но и создает новые рабочие места для лотошинцев.

«Агрохозяйство вложило более 30 миллионов в сельское хозяйство только в этом году. Плюс — создаются новые рабочие места, 25 человек работает в хозяйстве уже сейчас, и в основном это наши, местные жители. Также есть большие планы дальнейшего развития», — подчеркнул он.

Кроме того «СОНАК» может производить соевое и рапсовое масло, оборудование для этого имеется. Готовые корма готовятся к поступлению в продажу под торговой маркой «Сытая скотина» и приобрести их сможет любой желающий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.