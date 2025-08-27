Линию по изготовлению упаковки из гофрокартона запустили в Шатуре

Автоматический резательно-рилевочный центр с ЧПУ внедрили в производственный цикл на мебельном предприятии в Шатуре. Об этом рассказал руководитель компании по производству мебели Иван Волков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Новый станок способен в считанные минуты производить упаковку из гофрокартона под любой размер изделия, а также менять тип коробки при необходимости», — рассказал Иван.

Раньше на предприятии упаковку для мебели производили полуручным способом, а часть коробок заказывали у подрядчиков. В условиях высокой конкуренции и постоянно растущих требований покупателей к качеству продукции запуск линии по изготовлению упаковки поможет снизить себестоимость продукции, обеспечить сохранность производимой мебели и расширить географию продаж.

Планы предприятия амбициозные — открыть новое направление — производство гофрокоробов на заказ, для чего будут созданы новые рабочие места. Это позволит обеспечить прочной и экологичной упаковкой все предприятий округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.