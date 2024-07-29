Лингвист назвала преимущество взрослых в изучении иностранных языков

Разница в возрасте требует особого подхода к выбору методики для изучения языка. У детей мозг более гибкий, а у взрослых развиты когнитивные навыки. Именно эти факты специалисты используют в выстраивании учебной программы, чтобы человеку было максимально просто усвоить новую информацию, сообщила РИАМО лингвист, преподаватель Олеся Иванова.

«Возраст играет ключевую роль в том, как мы усваиваем новую информацию. Дети обладают высокой пластичностью мозга, что позволяет им быстро и легко запоминать новые слова и фразы. Взрослые, с другой стороны, могут испытывать трудности с запоминанием и требуют больше времени для освоения нового материала. Однако их богатый жизненный опыт и развитые когнитивные навыки позволяют им лучше понимать сложные грамматические конструкции и абстрактные понятия», — объяснила эксперт.

Лингвист подчеркнула, что для детей больше всего подходят интерактивные способы, когда преподаватель использует игры, песни, другие активности. Самым популярным способом является Total Physical Response (TPR) — использование жестов и действий.

Для взрослых учеников, наоборот, составляют более структурированные шаги по изучению языка. Там внимание больше уделяется грамматике и тематическим заданиям. Чаще всего задания выбираются под конкретную тему: работа или путешествия. Дети лучше усваивают информацию, когда увлекаются процессом изучения, а взрослые — когда достигают какого-то результата.

«Понимание различий в изучении языков для разных возрастных групп и использование подходящих методов обучения может значительно повысить эффективность процесса. Независимо от возраста каждый может найти свой путь к успешному освоению нового языка», — резюмировала эксперт.