Изучение иностранных языков помогает сохранять память, внимание и мышление в пожилом возрасте. Лингвист Дина Никуличева назвала его лучшим из известных ей способов тренировки мозга, сообщает Газета.ru .

Доктор филологических наук, профессор Института языкознания Российской академии наук Дина Никуличева пояснила: прежде ученые связывали речь с зонами Брока и Вернике в левом полушарии. Исследования нейрофизиологов и психолингвистов расширили эти представления.

«Язык, как доказали нейрофизиологи и психолингвисты, локализован не только в левом полушарии, зонах Брока и Вернике. Язык на самом деле пронизывает все структуры мозга. И активация этих звеньев активирует процессы в мозгу в целом. Невозможно выучить язык, не запоминая большое количество лексики, фразеологии и грамматических конструкций», — объяснила Дина Никуличева.

По словам профессора, языковые занятия помогают поддерживать память, внимание, мышление и умение планировать — функции, которые с возрастом угасают быстрее всего. Такая тренировка также полезна для воображения и творчества.

Никуличева добавила, что пожилые слушатели нередко приходят на курсы не столько ради языка, сколько ради общения со сверстниками и поддержания активности мозга. По ее оценке, занятия помогают им достичь этих целей.

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