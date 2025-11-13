Ликсутов: в технополисе Москвы начались соревнования «Радиофест-2025»

В ОЭЗ «Технополис Москва» на территории НИУ МИЭТ стартовали седьмые по счету Всероссийские соревнования «Радиофест-2025». Цель конкурса — повысить привлекательность радиотехнических профессий среди молодежи, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ОЭЗ «Технополис Москва» развивают высокотехнологичные отрасли промышленности и укрепляют престиж инженерных профессий.

«В частности, уже седьмой год подряд проводим соревнования „Радиофест“. Такие мероприятия не только популяризируют технические специальности, но и способствуют появлению новых решений, которые направлены на усовершенствование производства инновационной продукции», — пояснил Ликсутов.

Подать заявки на «Радиофест-2025» решили около 160 студентов, молодых специалистов с предприятий и из научных центров. География участников охватывает Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Самару, Астрахань, Саратов, Томск, Оренбург, Нальчик, Краснодар, Таганрог, Рязань, Зеленоград и Долгопрудный.

В текущем году борьба за победу развернется в трех направлениях.

Так, в номинации «Радионавигация» нужно определить координаты передатчика, вещающего заданный код, и поразить мишень с соответствующим ему номером. Для этого командам требуется создать программу, устанавливающую местоположение цели.

В рамках «Радиосвязи» одним коллективам предстоит наладить радиообмен и передать максимум данных, а другим — используя спецоборудование, создать помехи для срыва этой задачи.

Участникам в категории «Радиоуправление» необходимо дистанционно подключиться к радиоуправляемой модели и преодолеть на полигоне полосу препятствий. На маршруте будут установлены светофоры, передающие в эфир свои секретные коды, меняющиеся каждые полминуты. Соревнующимся нужно расшифровать эти сигналы и отправить в эфир правильный пароль. Это откроет зеленый сигнал на 8 секунд, позволяя модели продолжить движение. Штрафные секунды начисляются за проезд на красный свет и сбитые фишки.

Организатором мероприятия, как и всегда, является НИУ МИЭТ — опорный университет столичной особой экономической зоны. Подробная информация о соревнованиях доступна на их официальном сайте.