Ликсутов: в Москве создают передовые решения для людей с ОВЗ

В течение первых 9 месяцев 2025 года производство медицинских инструментов и аппаратуры увеличилось на 5% в сравнении с тем же промежутком времени предыдущего года. Столичные предприятия разрабатывают разнообразные устройства для диагностики множества болезней, а также продукцию, помогающую людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает комплексную поддержку медицинской отрасли, объединяющей более 220 производителей.

«С января по сентябрь 2025-го объем выпуска инструментов и оборудования увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании предлагают рынку импортозамещающую продукцию, а также собственные передовые разработки. Так, например, в столице разрабатывают средства реабилитации и другие изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Ликсутов.

Производители, создающие продукты для здравоохранения, имеют право на различные преференции со стороны правительства Москвы. Среди доступных мер — программа льготного инвестиционного кредитования, сниженная арендная плата за земельные участки в рамках масштабных инвестиционных проектов, привилегии резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва», экспортная поддержка и другие варианты помощи.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, благодаря действующим программам поддержки промышленности город на системной основе организует поставки социально значимых товаров, а компании получают гарантированные каналы сбыта.

«В 2025 году Москва заключила офсетный контракт на поставку изделий для поддержания систем организма человека. Соглашение сроком на 10 лет полностью закроет потребности социальных учреждений столицы в данной продукции», — пояснил Гарбузов.

В текущем году производители ряд новых продуктов. В их числе — коленный модуль, оснащенный ротационной гидравликой, от компании Steplife, российского разработчика бионических протезов конечностей. Это решение уже освоено в малосерийном производстве.

Генеральный директор компании Иван Худяков рассказал, что ротационная гидравлика обеспечивает пользователю значительно более широкий диапазон движений. Они становятся более плавными и приближенными к естественной человеческой походке. Конструкция обладает оптимальным весом без потери прочности, работает тише и служит дольше зарубежного аналога.

«Выход нового модуля стал первым итогом научно-технического сотрудничества с рядом стран БРИКС. В рамках взаимодействия на рынок Китая, Индии, Малайзии, Бразилии, России, СНГ и других стран планируем вывести целый спектр инновационных протезов и средств реабилитации», — добавил Худяков.

Осенью 2025 года производитель привлек 200 миллионов рублей инвестиций — эти средства будут направлены на разработку таких продуктов, как роботизированная стопа и бионические руки.

Столичный центр «Мелфон» создал инновационное решение для людей с нарушениями слуха. Разработчик представил методику автоматической оценки разборчивости речи в условиях шума с применением искусственного интеллекта. «Сурдоскоп» уже получил шесть патентов и находится на завершающей стадии регистрации в качестве медицинского изделия; его серийное производство начнется во втором квартале 2026 года.

В настоящее время ведутся совместные работы с московским НИИ им. Свержевского по отработке методик практического использования процедур тонально-речевого скрининга. Компания также активно участвует в общественных и спортивных инициативах. К примеру, она поддерживает людей с нарушенным слухом в соревнованиях межрегионального турнира «Дзюдо в тишине» в Москве и выступает партнером национального чемпионата «Абилимпикс».

НПП «Сигма Лаб» фокусируется на выпуске инъекционных медицинских изделий для офтальмохирургии, артрологии, урологии и других направлений госпитальной медицины. Среди ее новейших разработок — когезивный вискоэластик, офтальмологический раствор, используемый в хирургии катаракты. В портфеле контрактных медицинских изделий также присутствуют протезы синовиальной жидкости — средства, замещающие суставную жидкость в коленном суставе.

