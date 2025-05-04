Ликсутов: в Москве импортозаместят выпуск модулей защищенного доступа турникетов

Производство SAM-модулей для оснащения турникетов, валидаторов, кассового оборудования, терминалов и билетных автоматов будет локализовано в рамках проекта перевода московского транспорта на отечественные технологии. Об этом заявил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что московская промышленность производит современное высокотехнологичное оборудование, в том числе для городского транспорта. Согласно распоряжению Сергея Собянина, в городе активно привлекают частных инвесторов к развитию инновационных производств.

«Офсетный контракт на поставку SAM-модулей позволит наладить в столице выпуск оборудования для повышения безопасности транзакций по картам „Тройка“. До 2033 года город закупит более 172 тыс. устройств. Первая поставка планируется в 2026 году», — сказал Ликсутов.

Установка SAM-модулей в транспортном оборудовании повысит защиту платежей при оплате проезда. Эти модули усилят устойчивость системы к попыткам мошенничества.

Общая сумма закупки по офсетному контракту составит около 895 млн рублей. Его реализация позволит заменить импортные SAM-модули на отечественные аналоги.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, офсетный контракт — это эффективный инструмент импортозамещения. По его условиям бизнес инвестирует средства и обязуется локализовать в городе передовые высокотехнологичные производства.

«В освоение производства SAM-модулей инвестор вложит более 700 млн рублей. Средства будут направлены на приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения», — рассказал Гарбузов.

С 2017 года Правительство Москвы подписало более 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторов для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электротяге, лифтового оборудования и других товаров. Совокупный объем закупок по этим соглашениям превысит 637 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест составит более 8 тыс.

В 2024 году Москва впервые в России заключила межрегиональные офсетные контракты, соглашения на услуги, а также контракты с инвестиционными обязательствами на поставку продукции для программ реновации и капремонта.

По девяти офсетным контрактам инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производств, начав поставки продукции для городских нужд.