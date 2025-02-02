Ликсутов: в индустриальном парке «Руднево» построили общественно-делового центр

Современный многофункциональный общественно-деловой центр, возведенный на площадке индустриального парка «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», получил разрешение на ввод в эксплуатацию, поделился заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тут будут располагаться объекты социнфраструктуры, зона отдыха, коворкинг, офисы, лаборатория и легкие производства.

«Мы продолжаем работу по строительству объектов для привлечения инвесторов, как поручил Сергей Собянин. В индустриальном парке „Руднево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ возведен многофункциональный общественно-деловой центр, где разместятся офисы и легкие производства. Комплекс удовлетворит потребности компаний в дополнительных площадях, а жители районов Косино-Ухтомский и Некрасовка получат современную социальную инфраструктуру. Кроме того, центр обеспечит город тысячами новых рабочих мест», — уточнил Ликсутов.

Комплекс состоит из двух 12-этажных башен, которые соединяет стилобат — общий цоколь с подземной парковкой и двумя этажами, где разместят социальную инфраструктуру. Площадь здания — 60 тыс. кв. м. На первом и втором этажах комплекса откроют супермаркет, центры по оказанию бытовых услуг, аптеку, салон красоты, кафе и рестораны, фитнес-центр и зону отдыха. Для размещения бизнеса здесь можно арендовать от 20 до тыс. кв. м с предчистовой или полной отделкой. На третьем этаже более 2,3 тыс. кв. м отдадут под коворкинг, конгресс-центр и общественное пространство.

«Площадка разделена на три обширные зоны с развитой транспортно-пешеходной сетью. На данный момент в нее входит 22 административно-деловых и промышленных корпуса, общая площадь которых превышает 340 тыс. кв. м. Тут работает 25 компаний, из них 13 являются резидентами ОЭЗ. Индустриальный парк „Руднево“ представляет собой одну из ключевых точек притяжения высокотехнологичных производств — в этом году на площадке будет создано свыше 6 тыс. рабочих мест», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Для развития территории «Руднево» важна транспортная доступность. Площадка расположена вблизи таких крупных магистралей, как МКАД, М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Кроме того, здесь развит общественный транспорт — неподалеку находятся станции метро «Некрасовка» и «Лухмановская», аэропорты Жуковский и Домодедово.

«При строительстве объекта применялись современные технологии и материалы, что позволило реализовать проект в короткие сроки. Отдельное внимание было уделено вопросам благоустройства. Так, на кровле стилобата обустроены зоны отдыха с газонами, деревьями, кустарниками. На прилегающей территории общественно-делового комплекса установлены скамейки, качели, уличные тренажеры для занятий спортом и другие инфраструктурные объекты», — добавил гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Над стилобатом на кровле площадью 4,7 тыс. кв. м разместили рекреационные зоны с зелеными насаждениями и спортивными объектами. Там разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники, обустроили игровые площадки.

Ввод объекта в эксплуатацию повысит инвестиционную привлекательность индустриального парка «Руднево» и создаст дополнительные рабочие места в Москве.