Ликсутов: технополис Москвы получил премии «Лучший промышленный дизайн России»

Четыре компании из ОЭЗ «Технополис Москва» и один ее инфраструктурный объект были удостоены наград на третьей Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что, исполняя поручение столичного мэра Сергея Собянина, город активно помогает развитию столичной промышленности. Для этого уже в третий раз проводится Национальная премия «Лучший промышленный дизайн России».

«Награды получили четыре высокотехнологичных предприятия из ОЭЗ „Технополис Москва“, а также один инфраструктурный объект, который расположен на площадке „Печатники“», — отметил Ликсутов.

В категории «Городской дизайн» номинации «Дизайн-продукт» первое место завоевал смарт-турникет от ПК «Инфоматика». Данное устройство принимает все существующие способы оплаты, а его стойка имеет ширину всего 125 мм. Благодаря компактным размерам можно разместить больше турникетов в метро, что существенно повысит пропускную способность для пассажиров.

Лифт, изготовленный для фонда реновации «Карачаровским механическим заводом» (предприятие ОЭЗ Москвы), стал бронзовым призером в номинации «Дизайн-прототип» для транспортных средств. Его кабина имеет встроенное видеонаблюдение, зеркало с интеллектуальным экраном и безредукторную лебедку, которая обеспечивает плавность хода и не нуждается в применении смазочных материалов.

Фармацевтический завод «Велфарм-М» с площадки «Алабушево» получил второе место в номинации «Дизайн-продукт» за свою лекарственную упаковку в соответствующей категории.

Московский центр фотоники был отмечен второй наградой в номинации «Дизайн-продукт» в категории «Дизайн промышленных пространств». Фасад здания Центра выполнен в фирменной стилистике ОЭЗ «Технополис Москва», где использовано контрастное сочетание черного, белого и красного.

Третье место в этой же категории, но в номинации «Дизайн-прототип» занял деловой центр на улице Коломникова (площадка «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва»). Архитектурный комплекс выделяется волнообразными фасадами современного вида, которые создают его актуальный образ и хорошо вписываются в городское окружение.

Премия «Лучший промышленный дизайн России» основана в 2023 году. Ее проведение осуществляется совместно с министерством промышленности и торговли РФ. В 2024 году согласно постановлению правительства РФ премия получила национальный статус, что подчеркивает ее важность и авторитет в профессиональной среде.