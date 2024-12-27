Ликсутов рассказал, какие продукты выпускают в Москвы к новогоднему столу

Производством продуктов питания в Москве заняты порядка 320 предприятий. В преддверии праздничных дней они наращивают выпуск товаров, которые могут украсить новогодний стол, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он напомнил, что Москва является одним из промышленных центров пищевой промышленности России.

«Сегодня около 320 столичных предприятий производят продукты питания и ежедневно укрепляют продовольственный суверенитет государства. Под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина в столице сформирован комфортный инвестиционный климат, который позволяет предприятиям отрасли уверенно отвечать запросам рынка, следовать трендам и выпускать качественную и востребованную продукцию. Накануне новогодних праздников московские промышленники предлагают широкий ассортимент товаров для новогоднего стола», — сказал Ликсутов.

Финансовые и нефинансовые меры поддержки позволяют столичным производителям продуктов питания сохранять передовые позиции на конкурентном рынке, наращивать производство, расширять ассортимент и изготавливать товары, известные во всем мире.

«В пищевой отрасли работает около 65 тыс. человек. Наши промышленники предлагают широкое разнообразие продуктов питания — от традиционных новогодних угощений до экзотических фруктов и снеков с необычными вкусами», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, московская компания «Полезный шоколад», специализирующаяся на выпуске натуральных сладостей без добавления сахара, предлагает шоколад в форме елочных игрушек, новогодних елей, варежек, шапочек и других символов зимы. В преддверии праздников кондитеры изготовили вручную около 2 тыс. изделий.

К Новому году компания «Московский Картофель» представила линейку снеков с праздничными вкусами. Производитель выпустил чипсы со вкусом красной икры, утки в брусничном соусе и сала с чесноком. Традиционное создание сезонных вкусов позволяет бренду привлекать новую аудиторию, что способствует экономическому развитию. Так, в 2024 году компания увеличила продажи продукции более чем на 30%.

Столичный мясоперерабатывающий комплекс — производственная компания «ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ» — изготавливает в Москве мясную продукции из свинины, говядины и птицы. В 2024 году при поддержке города компания более чем на 30% увеличила выпуск товаров. В уходящем году ассортимент вырос более чем на 30 позиций, среди которых охотничьи колбаски, докторская колбаса, варено-копченые сосиски, запеченное куриное филе и другое.

«Для новогоднего стола мы предлагаем свежую свинину, маринованную курицу, а также варено-копченые изделия: грудинку, шейку, окорок, карбонад и нежное сырокопченое карпаччо из куриной грудки. В нашем ассортименте также представлены набор для холодца и разнообразные колбасы, которые подойдут как для нарезки, так и для создания оригинальных салатов. Для любителей барбекю — ребрышки, колбаски для жарки и сочные шашлыки из свинины и курицы. Эти лакомства прекрасно впишутся в любой праздничный стол», — рассказал генеральный директор компании Вадим Акопов.

Устойчивому развитию завода способствует активная поддержка города. Так, в прошлом году Москва предоставила компании землю без торгов по ставке один рубль в год в рамках МаИП. Также при помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства предприятие привлекло льготный инвестиционный кредит на сумму более трех миллиардов рублей для строительства второй очереди производственного комплекса по изготовлению консервирвированной продукции из мяса.

Московский завод «Карат» выпускает плавленые, творожные сыры, зерненый творог и другую продукцию, популярную по всей России. В этом году предприятие со статусом промышленного комплекса отгрузило заказчикам около 180 млн единиц продукции и почти вдвое увеличила производство мягких сыров. Также компания расширила ассортимент зерненым творогом с гранолой и готовит к выходу локальный бренд плавленого сыра «Столичный».

«Для новогоднего стола идеально подойдет наша линейка творожных сыров. Она включает семь вкусов: от классического сливочного до морских с креветками и лососем. Такой продукт незаменим для приготовления закусок и десертов. Для любителей средиземноморской кухни подойдут мягкие сыры, которые являются неотъемлемой частью зеленых и греческих салатов», — рассказал руководитель завода Евгений Гребнев.

Столичная компания «Спелые фрукты» более 20 лет занимается в столице дозреванием, переборкой, нарезкой и фасовкой свежих ягод и фруктов — в ассортименте более 700 разновидностей экзотических лакомств из более чем 50 стран. К новогоднему сезону предприятие предлагает ягодные миксы с малиной, голубикой, клубникой, десертные ананасы и многое другое. Продукция компании станет не только вкусным, но и ярким акцентом любого праздничного стола.

В свою очередь, московский комбинат «Очаково» выпускает в столице разнообразные напитки, которые станут дополнением к праздничному столу. К Новому году компания традиционно запустила производство лимитированной серии кваса и колы в зимнем оформлении. Кроме того, на протяжении трех лет в зимний сезон здесь выпускают сезонный пряный квас с нотками глинтвейна во вкусе.

Производственная мощность завода составляет 285 миллионов декалитров в год. Сегодня продукция поставляется в 60 регионов России, а также более чем в 30 стран мира. Например, в этом году при экспортной поддержке столичного Центра «Моспром» компания заключила контракт на поставку безалкогольной продукции в Иран.