Ликсутов: производитель сканеров оцифровал издания для Музея транспорта Москвы

Московская компания, специализирующаяся на производстве сканеров, выполнила масштабный проект по переводу в цифровой формат печатных материалов из архивно-библиотечного фонда Музея транспорта Москвы. В электронный вид было преобразовано свыше 66 тыс. единиц хранения, включая книги, периодику и промышленную графику, сообщил заммэра столицы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно внедряются современные технологии в различных сферах: транспортной отрасли, строительстве, промышленности и других.

«Предприятия столицы используют цифровые инструменты, модернизируют производство, а также развивают перспективные проекты и сервисы. Например, столичный разработчик планетарных сканеров и программных платформ для организации электронных архивов, оцифровал более 66 тысяч единиц материалов архивно-библиотечного фонда Музея транспорта Москвы», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что были созданы электронные копии книг, периодических изданий и промышленной графики, которые отражают эволюцию транспортных систем в России и за рубежом.

Среди оцифрованных документов — издания на русском и иностранных языках, посвященные истории метрополитена в СССР, Европе и США. Также были обработаны редкие периодические публикации 1930-х годов, рассказывающие о развитии автобусного и трамвайного движения — эти материалы представляют особую ценность для изучения транспортной истории.

«Оцифровка печатных изданий музея является важным шагом для сохранения научно-технического наследия Москвы и позволяет сделать историческую информацию о развитии транспорта доступной для исследователей и широкой аудитории», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он пояснил, что сканирование проводилось на профессиональном оборудовании московского производства, что гарантировало бережное обращение с оригиналами и высокое качество цифровых копий.

Оцифрованные материалы можно будет изучить как удаленно, так и в читальном зале архивно-библиотечного центра музея.

По словам директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, библиотечная коллекция музея включает тысячи изданий, выпущенных за последние 167 лет. Это научные труды, технические справочники, научно-популярная литература на более чем 20 языках мира, которые помогут всесторонне изучить транспортную отрасль.

«Благодаря проведенной оцифровке в читальном зале архивно-библиотечного центра Музея каждый желающий сможет ознакомиться с научно-технической документацией, книгами и периодикой о транспорте, многие из которых станут доступны широкому кругу читателей впервые», — рассказала Бондаренко.

Процесс оцифровки состоял из нескольких этапов: сканирование, обработка изображений, объединение в PDF-файлы и распознавание текста. Все материалы записаны на USB-носители для удобного доступа.

Директор департамента по маркетингу корпорации ЭЛАР Артем Вартанян сказал, что оцифровка — это сложный технологический процесс, требующий профессионализма и современной техники. Наша компания использует 350 профессиональных сканеров, включая планетарные и поточные модели, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы документов.

«Наши технологии включают более 12 уникальных алгоритмов, в том числе с применением искусственного интеллекта, а каждый этап проходит проверку контроля качества. Специалисты имеют глубокие знания в работе с различной документацией, что позволяет учитывать все нюансы проектов», — подчеркнул Вартанян.