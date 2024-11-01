Ликсутов: объявлен конкурс на заключение второго офсетного контракта на услуги

В Москве по долгосрочному договору со встречными инвестиционными обязательствами инвестором будет локализовано швейное производство. Оно будет на протяжении 6 лет изготавливать раздаточную и текстильную продукцию для мероприятий города, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что столица активно поддерживает благоприятный инвестиционный климат и по поручению мэра Москвы Сергея Собянина развивает государственно-частное партнерство.

«Согласно новому офсетному контракту, в городе за 1,5 года будет создано производство верхней одежды, трикотажных изделий и аксессуаров. Объем закупки за 6 лет составит около 1,2 млрд рублей», — отметил Ликсутов.

Благодаря реализации офсетного контракта получится сэкономить средства бюджета во время проведения городских мероприятий, а также сократится потребность в импорте раздаточной и текстильной продукции.

«Планируется, что новое производство ежегодно будет выпускать около 34 тыс. дождевиков, жилетов и курток, порядка 20 тыс. футболок, маек и свитшотов, свыше 22 тыс. перчаток, шапок и шарфов, а также более 800 тыс. аксессуаров — пледов, флагов, сумок, лент, бейджей и накладок на сиденья», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что за счет локализации производства в Москве мероприятия города будут обеспечиваться качественной раздаточной и текстильной продукцией своевременно.

В столице первый офсетный контракт на услуги заключили в феврале текущего года. Согласно его условиям, в Южном Бутове возведут промышленно-логистический комплекс по обработке и аренде текстиля для учреждений соцкомплекса.

Ранее Собянин сообщил, что в столице объявлен конкурс на офсетные контракты в областях экологии и транспортной инфраструктуры.

Начиная с 2017 года московским правительством было заключено свыше 20 офсетных контрактов на поставку коммунальной техники, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, элементов благоустройства, систем для хранения архивов, продуктов питания для молочных кухонь, медизделий, лекарств и других товаров. Суммарный объем закупок по данным контрактам будет составлять около 413 млрд рублей. Совокупно создадут порядка 7 тыс. рабочих мест.

В рамках 8 офсетов инвесторы окончили строительство и модернизацию производств. Начались поставки продукции для городских нужд города.