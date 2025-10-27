Ликсутов: Москва представила инновационные промрешения на PowerExpo Almaty 2025

С 21 по 23 октября в Алматы состоялась международная выставка PowerExpo Almaty 2025, посвященная энергетике, электротехнике и энергетическому машиностроению. В ней участвовали 8 промышленных компаний из Москвы, ориентированных на экспорт, которые продемонстрировали передовое оборудование для систем накопления энергии, автоматизации и водоочистки. Среди экспонатов были высокотехнологичные разработки, произведенные в особой экономической зоне «Технополис Москва», сообщил заммэра Москв по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно развивают промышленную кооперацию со странами СНГ.

«Так, по итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между столицей и Республикой Казахстан вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Москву пришлось более 30% общероссийского товарооборота со страной. Столичные предприятия заинтересованы в выстраивании долгосрочных торгово-экономических отношений с казахскими партнерами и формировании устойчивых цепочек поставок», — рассказал Ликсутов.

Продукция, представленная московскими предприятиями на выставке PowerExpo Almaty 2025, обладает значительным потенциалом для применения в энергетической и инфраструктурной отраслях Казахстана.

К примеру, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «ВДК», привез новейшую станцию дозирования, которая обеспечивает высокоточную подачу реагентов. Минимальные пульсации гарантируют стабильность технологического процесса и снижают износ оборудования. Данная разработка уже нашла применение на станции аэрации в Нижнем Новгороде, а также при строительстве и модернизации канализационных очистных сооружений в Геленджике и Астрахани. В рамках деловых переговоров с потенциальными заказчиками представители «ВДК» обсудили возможности внедрения своих инноваций на очистных сооружениях и других объектах коммунальной инфраструктуры Казахстана.

«Щербинский лифтостроительный завод» презентовал специализированный подъемник для ветроэнергетических установок, пользующийся спросом в сфере альтернативной энергетики.

В свою очередь, «Электропривод НПЦ-21» показал казахским партнерам шкаф автоматики, используемый для управления вентиляцией, освещением и технологическими процессами на промышленных объектах. Важно отметить, что оборудование собрано на отечественной компонентной базе. На деловых встречах представители предприятия обсудили перспективы использования своего решения на действующих объектах и его адаптацию под индивидуальные задачи заказчиков.

Производитель аккумуляторов и систем накопления энергии «Белми» ознакомил аудиторию с линейкой портативных электростанций, систем накопления энергии и литиевых аккумуляторов, предназначенных для самых разных областей. В ходе встреч с казахстанскими партнерами стороны рассмотрели варианты сотрудничества, включая поставки систем накопления энергии для источников бесперебойного питания, а также перспективы организации совместного производства литиевых аккумуляторных батарей на территории Республики Казахстан.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, специалисты центра поддержки экспорта «Моспром» сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности, продвигая их продукцию за рубежом.

«В частности, с начала 2025 года центр провел 4 международные бизнес-миссии в страны СНГ, а также организовал участие московских экспортно ориентированных компаний в одной из крупнейших мировых выставок „ИННОПРОМ“ в Узбекистане», — пояснил Гарбузов.

Кроме того, московские компании-экспортеры получают активную государственную поддержку. В ее основе лежит национальный проект «Экспорт», представляющий собой целую систему мер, которые помогают бизнесу в информационной, логистической, финансовой и страховой сферах. Ключевым инструментом этой программы является цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям доступен широкий спектр услуг. В их числе, например, бесплатные консультации от специалистов, аналитические данные, содействие в выведении товаров на международные маркетплейсы, а также прохождение онлайн-курсов и многое другое.