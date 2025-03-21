Ликсутов: Москва поможет Запорожью разработать стратегии развития промышленности и инвестполитики

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано между Москвой, Запорожской областью и Агентством стратегических инициатив (АСИ) с целью внедрения решений и практик, направленных на социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что столица всегда готова делиться своим опытом и лучшими практиками с регионами России. Это позволяет оперативно внедрять передовые решения в других городах и способствует достижению национальных целей развития страны.

«Подписанное соглашение наделяет столицу статусом куратора Запорожской области и предоставляет возможность начать большую совместную работу по улучшению социально-экономического состояния региона. Правительство Москвы готово оказать полноценную поддержку в создании современной промышленной инфраструктуры, разработке эффективной инвестиционной политики и подготовке квалифицированных кадров для раскрытия потенциала Запорожской области и обеспечения ее устойчивого развития», — рассказал Ликсутов.

В рамках соглашения стороны также договорились о сотрудничестве в организации и участии региона в научно-практических конференциях, форумах, семинарах и других образовательных и научных мероприятиях, связанных с промышленностью и инвестициями.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что подписание соглашения является важным шагом в укреплении межрегионального сотрудничества и создании условий для восстановления и развития Запорожской области. Она подчеркнула, что это документ — значительный шаг к формированию устойчивой и динамичной промышленной инфраструктуры в Запорожской области.

«Мы уверены, что совместные усилия Правительства Москвы, Запорожской области и Агентства стратегических инициатив позволят не только внедрить лучшие практики социально-экономического развития, но и привлечь инвестиции, что в свою очередь будет способствовать процветанию региона. Мы, безусловно, настроены на то, чтобы наши новые регионы максимально быстро адаптировались», — сказала Чупшева.

Она добавила, что сегодня там идет процесс налаживания и выстраивания механизмов для улучшения жизни граждан.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил значимость шефства Москвы над новым новороссийским регионом.

«Запорожская область сегодня использует все доступные инструменты для развития региона, реализации потенциала людей, творческой мысли, которые уже есть в России. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Москвы, АСИ и областью станет рабочим механизмом для внедрения новаций. Благодаря этому соглашению можно будет реализовывать стратегию социально-экономического развития региона, опираясь на большой опыт коллег и заручившись их поддержкой», — пояснил Балицкий.

Он добавил, что благодаря этому документу мы сможем реализовать стратегию социально-экономического развития региона, опираясь на опыт наших коллег и их поддержку.

Столица уже шестой год подряд занимает лидирующие позиции в Национальном инвестиционном рейтинге и Рейтинге качества жизни, составленном АСИ.