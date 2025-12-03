Ликсутов: два бесплатных катка открылись в ОЭЗ «Технополис Москва»

На площадке «Печатники» и на территории индустриального парка «Руднево» открылись бесплатные ледовые катки для сотрудников промышленных предприятий, жителей и гостей столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина „Зима в Москве“ мы создаем праздничную атмосферу в городе и проводим новогодние мероприятия. Так, на площадках „Печатники“ и „Руднево“ столичной ОЭЗ начали работу бесплатные ледовые катки, которые станут точками притяжения для горожан, работников промышленных предприятий и туристов», — подчеркнул Ликсутов.

Площади ледовых арен составляют 700 и 1080 кв. м. Одновременно на льду смогут находиться от 120 до 150 человек.

Работать ледовые катки будут ежедневно. На площадке «Печатники» — с 11:00 до 23:00, в «Руднево» — с 10:00 до 22:00. Посетители могут арендовать снаряжение и «помощников фигуриста» для детей, заточить коньки. Рядом с катками расположены фуд-траки с горячими напитками и едой.

Записаться на сеанс катания и узнать о предстоящих мероприятиях можно на сайтах: индустриальный парк «Руднево» и площадка «Печатники».