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Лихачев: на Siemens подадут в суд за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на немецкую Siemens подадут в суд за отказ поставить оплаченное оборудование на блок № 1 АЭС «Аккую», сообщает РИА Новости .

По его словам, был «демонстративный отказ Siemens от поставок оборудования уже изготовленного, к слову сказать, и оплаченного на проект в Турцию».

Предоплаченное оборудование принесло дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков его монтажа, подчеркнул Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Лихачев заявил, что, несмотря на действие американских санкций, ход строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции продолжается.

В декабре 2023 года сообщалось, что первый энергоблок АЭС «Аккую» разрешили ввести в эксплуатацию. Тогда специалисты начали готовить соответствующие документы.