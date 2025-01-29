Лифтовой Саммит 2025: важное событие лифтовой индустрии РФ

31 января 2025 года в Москве, на площадке Технопарка Сколково (Инновационный центр Сколково, Большой бульвар, 42, стр. 1), состоится Лифтовой Саммит 2025 —мероприятие для профессионалов лифтовой отрасли России, передает пресс-служба организаторов.

В рамках Саммита участники обсудят актуальные вопросы развития лифтовой индустрии, включая реализацию мероприятий дорожной карты по развитию отрасли. Программа мероприятия предусматривает экспертные сессии, круглые столы и презентации передовых разработок, направленных на повышение безопасности и эффективности лифтового оборудования.

Лифтовой Саммит 2025 предоставляет уникальную возможность для взаимодействия представителей бизнеса, государственных структур, ведущих технических экспертов и новаторов, формирующих будущее отрасли. Участники смогут наладить ценные деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и ознакомиться с последними тенденциями и инновациями в сфере лифтостроения.

В рамках Саммита также состоится ярмарка вакансий и пройдет награждение по результатам конкурса «Лифтовые династии», направленные на привлечение молодых специалистов и поддержку преемственности поколений в отрасли. Конкурс «Лифтовые династии» организован совместно с проектом «Это у нас семейное» платформы «Россия-страна возможностей».

Для участия в Саммите необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия: www.liftsummit.ru. Доступны различные пакеты участия, включая специальные условия для партнеров, спонсоров, представителей государственных органов и академических кругов.